Relatório anual da comarca que serve Vila Franca de Xira é um grito de alerta

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, onde se inclui o Tribunal de Vila Franca de Xira, continua a funcionar sob forte pressão estrutural, com falta significativa de funcionários, ausência total de técnicos de informática e instalações degradadas, sobretudo em Loures e VFX, segundo o relatório anual de 2025 que foi apresentado no conselho consultivo da comarca. O MIRANTE acompanhou a apresentação do documento na comarca liderada pela juíza desembargadora Sara Pina Cabral, com coordenação do Ministério Público assegurada pela procuradora-geral adjunta Isabel Valente e administração a cargo de Sónia Mascarenhas.

O relatório revela que dos 361 funcionários judiciais previstos no quadro legal, apenas 266 estão preenchidos, resultando numa carência global de funcionários de 27,2%. A situação é particularmente grave na área tecnológica, pois não existe qualquer técnico de informática em funções, apesar de estarem previstos dois lugares, deixando a comarca totalmente dependente de suporte externo. Os computadores obsoletos também dificultam o trabalho. “Muitas baterias dos portáteis dos juízes não aguentam manter os computadores em funcionamento, muitos deles com mais de uma década”, lamentou Sara Pina Cabral.

As instalações judiciais, em particular Loures e Vila Franca de Xira, continuam a apresentar os problemas estruturais mais graves, incluindo infiltrações, degradação das coberturas, falhas nos sistemas eléctricos e climatização e dispersão de serviços por edifícios inadequados. O Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira é considerado o caso mais preocupante, com contentores utilizados como salas de julgamento e serviços administrativos.

“Vila Franca de Xira funciona em condições absolutamente deploráveis e o juízo de trabalho em condições degradantes e extremas, num edifício de habitação. Os funcionários desenvolvem o seu trabalho em condições penosas. É o pior caso de todos. No Tribunal de Trabalho há um cheiro a mofo insuportável”, lamentou a responsável, avisando que os funcionários da justiça não são apenas cada vez menos. “Estamos cada vez mais doentes e não podemos normalizar as condições em que trabalhamos. É uma questão de saúde pública”, critica. Ainda que esteja prevista a construção de um novo tribunal, a responsável apela para que não se deixem de realizar obras urgentes nos actuais edifícios, para não dificultar ainda mais a vida de quem ali trabalha.



Insegurança preocupa

A insegurança dos tribunais é outra das grandes preocupações da comarca, revela o relatório, mostrando que na maioria dos espaços não há vigilância suficiente, tendo até já havido situações de arguidos a entrar armados com facas em salas de audiência. Os casos mais preocupantes envolvem processos de família e menores. Em VFX, por exemplo, existe apenas um vigilante, que cessa funções às 18h00, e quando precisa de se ausentar o espaço fica sem qualquer segurança permanente.

Luís Coelho, em representação da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução da comarca, também disse acompanhar com extrema preocupação a degradação das condições de trabalho em VFX. “O público não conhece nem metade do problema que ali existe e é muito importante transmitir e comunicar estes problemas”, defendeu.

O ano de 2025 confirma que a Comarca de Lisboa Norte continua a funcionar num contexto de forte pressão estrutural, exigindo uma gestão permanente de contingência.

A apresentação do relatório do conselho consultivo contou com a presença de autarcas, representantes das forças de segurança e das diferentes ordens profissionais.