Trânsito de pesados no centro de Samora Correia alvo de campanha de sensibilização
Iniciativa da Junta de Freguesia inclui a colocação de painéis informativos nos principais acessos à cidade para orientar motoristas para percursos alternativos.
A Junta de Freguesia de Samora Correia está a promover uma campanha de sensibilização destinada a incentivar o desvio do trânsito de veículos pesados do centro urbano da cidade.
A iniciativa pretende contribuir para o aumento da segurança rodoviária, reduzir o ruído e a poluição, melhorar a qualidade de vida da população e preservar o espaço urbano.
No âmbito da campanha foram instalados outdoors informativos nos principais acessos a Samora Correia, indicando as rotas alternativas recomendadas para o trânsito de pesados, focando a circulação dos pesados pela Estrada da Murteira.
A Junta de Freguesia apela à compreensão e colaboração de motoristas e empresas de transporte para que utilizem os percursos alternativos devidamente assinalados, sublinhando que uma cidade mais segura e tranquila é responsabilidade de todos.