08/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 08-03-2026 21:00

Vinhos da Companhia das Lezírias distinguidos a nível internacional

Três néctares produzidos na Adega de Catapereiro alcançaram pontuações iguais ou superiores a 90 pontos numa das publicações mais influentes do sector vitivinícola mundial.

Três vinhos da Companhia das Lezírias foram distinguidos pela revista norte-americana Wine Enthusiast, uma das publicações de maior referência no sector vitivinícola internacional, ao alcançarem pontuações classificadas na categoria “Excelente”.
Entre os vinhos reconhecidos encontram-se o Tyto Alba Vinhas Protegidas Alicante Bouschet & Touriga Nacional 2020, que obteve 92 pontos e a menção Editor Choice, o 1836 Grande Reserva Tinto 2020, também classificado com 92 pontos, e o Series Singulares Arinto 2023, que alcançou 90 pontos.
As distinções atribuídas reforçam o posicionamento internacional dos vinhos produzidos na Adega de Catapereiro e evidenciam a qualidade da produção vinícola da Companhia das Lezírias, contribuindo para afirmar a excelência do terroir da região do Tejo nos mercados externos.

