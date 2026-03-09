Alenquer promove sessão gratuita sobre literacia financeira

O Serviço Municipal de Informação ao Consumidor (SMIC) de Alenquer, em parceria com a Doutor Finanças de Alenquer, vai promover uma sessão de esclarecimento sobre literacia financeira, destinada à população. A iniciativa terá lugar no próximo dia 13 de Março, pelas 19h00, no Espaço de Cidadania da Barrada.

Segundo o município, o objectivo é proporcionar aos participantes um conjunto de conhecimentos que permitam gerir o dinheiro de forma informada, saudável e sustentável, incentivando hábitos de poupança e uma gestão consciente do orçamento familiar. A entrada é gratuita, mas a participação requer inscrição obrigatória.