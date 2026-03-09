Sociedade | 09-03-2026 18:00
Alenquer promove sessão gratuita sobre literacia financeira
A iniciativa está marcada para 13 de Março e pretende ensinar práticas de gestão de orçamento e poupança de forma informada e sustentável.
O Serviço Municipal de Informação ao Consumidor (SMIC) de Alenquer, em parceria com a Doutor Finanças de Alenquer, vai promover uma sessão de esclarecimento sobre literacia financeira, destinada à população. A iniciativa terá lugar no próximo dia 13 de Março, pelas 19h00, no Espaço de Cidadania da Barrada.
Segundo o município, o objectivo é proporcionar aos participantes um conjunto de conhecimentos que permitam gerir o dinheiro de forma informada, saudável e sustentável, incentivando hábitos de poupança e uma gestão consciente do orçamento familiar. A entrada é gratuita, mas a participação requer inscrição obrigatória.
