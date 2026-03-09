uma parceria com o Jornal Expresso
09/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 09-03-2026 13:46

Apanhado a traficar droga em Vila Franca de Xira

Entre os objectos apreendidos encontram-se cinco embalagens de haxixe, correspondentes a cerca de 141 doses individuais e três embalagens de MDMA (ecstasy), equivalentes a aproximadamente 329 doses individuais.

Um homem de 23 anos foi detido pela polícia a 5 de Março na cidade de Vila Franca de Xira, suspeito de tráfico de estupefacientes, numa operação realizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP). De acordo com aquela força policial, a detenção foi efectuada pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira durante uma acção de patrulhamento preventivo na via pública. Durante a operação, os agentes abordaram dois homens que apresentavam indícios de estarem a proceder à venda de droga. Ambos foram questionados sobre a eventual posse de objectos ilícitos, tendo negado qualquer envolvimento. No entanto, um dos indivíduos levantou suspeitas ao tentar ocultar algo atrás das costas, comportamento que levou os polícias a realizar uma revista de segurança.
Na sequência da revista, foi encontrado produto estupefaciente na posse de um dos suspeitos, enquanto no segundo homem nada foi detectado. O jovem acabou por admitir que se encontrava no local com a intenção de vender droga, confirmando as suspeitas iniciais das autoridades.
Posteriormente foi realizada uma busca domiciliária à residência do suspeito, da qual resultou a apreensão de diversos materiais associados à actividade de tráfico. Entre os objectos apreendidos encontram-se cinco embalagens de haxixe, correspondentes a cerca de 141 doses individuais e três embalagens de MDMA (ecstasy), equivalentes a aproximadamente 329 doses individuais.
As autoridades apreenderam ainda uma faca de cozinha com resíduos suspeitos de estupefaciente, uma balança de precisão, uma caixa metálica com vestígios de droga, um x-acto, um rolo de papel celofane e 100 euros em numerário, quantia suspeita de ser proveniente da atividade ilícita. O detido foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e deverá ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação a aplicar.

