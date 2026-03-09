Câmara de Arruda dos Vinhos aprova voto de louvor a quem respondeu às tempestades

A Câmara de Arruda dos Vinhos aprovou na sua última reunião de câmara, por unanimidade, um voto de louvor dirigido às instituições, serviços e profissionais que estiveram no terreno para garantir a segurança da população durante os dias de tempestade que afectaram o concelho em Fevereiro.

A proposta, apresentada pelo presidente da autarquia, Carlos Alves (PS), destacou o esforço e a dedicação demonstrados durante um período marcado por condições climatéricas adversas, que colocaram em risco pessoas e bens e exigiram uma resposta operacional intensa.

No documento, o executivo municipal sublinha o “sentido de missão” e o empenho demonstrado por todos os profissionais envolvidos, que asseguraram o socorro às populações, a avaliação de riscos, a rápida resposta às ocorrências, o apoio às pessoas mais vulneráveis e uma comunicação clara com a comunidade.

“Nos últimos dias o nosso concelho foi afectado por condições climatéricas adversas que colocaram em causa a segurança de pessoas e bens. Foram dias de incerteza, de cansaço extremo e de uma exigência operacional sem precedentes”, refere o texto do voto de louvor.

A autarquia, que aplaudiu de pé o documento, reconhece o trabalho de diversas entidades e serviços, entre os quais os corpos de bombeiros, a Protecção Civil e o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, a Guarda Nacional Republicana (GNR), bem como o Exército Português e a Força Aérea Portuguesa, que apoiaram na reposição da normalidade e na recuperação de vias afectadas.

O voto de reconhecimento abrange também vários serviços municipais, incluindo os serviços operacionais e técnicos da Câmara, a Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, os serviços de educação, o gabinete de comunicação e imagem e os serviços sociais da autarquia. No documento Carlos Alves salienta que, durante os dias mais críticos, muitos profissionais “abdicaram do descanso e do conforto das suas famílias” para proteger a população do concelho. O autarca também agradeceu o papel desempenhado pela comunicação social, nacional e regional, onde se inclui O MIRANTE, pelo trabalho feito para chamar a atenção para a escala dos danos sofridos.