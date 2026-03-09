Candidaturas abertas para talhões da Horta Comunitária de Arruda dos Vinhos

Estão abertas, de 25 de Fevereiro a 11 de Março, as candidaturas para os talhões da Horta Comunitária de Arruda dos Vinhos, um projecto municipal que promove a agricultura sustentável, o convívio comunitário e hábitos de vida saudáveis.

A iniciativa, dinamizada pela Câmara de Arruda dos Vinhos, disponibiliza terrenos municipais aos munícipes interessados em praticar horticultura. Os espaços, geralmente integrados em zonas verdes de lazer, encontram-se divididos em talhões com cerca de 40 metros quadrados, equipados com compostor, ponto de água comum e outras infraestruturas de apoio.

Os interessados podem apresentar a candidatura no Balcão Único da Loja do Cidadão de Arruda dos Vinhos ou através do endereço electrónico hortascomunitarias@cm-arruda.pt. A selecção dos participantes é feita por ordem de inscrição e posteriormente por sorteio. Cada talhão é atribuído mediante a celebração de um contrato anual, renovável, entre o município e o horticultor responsável. Antes de iniciarem a actividade, todos os participantes recebem formação teórica e prática sobre agricultura sustentável e sobre as regras de convivência nos espaços comuns. A utilização dos talhões implica também o cumprimento do Regulamento das Hortas Comunitárias, que prevê, entre outras normas, a utilização responsável dos recursos, a convivência saudável entre os horticultores e a prática de agricultura sem recurso a produtos químicos.

O projecto das Hortas Comunitárias tem como principais objectivos incentivar a horticultura biológica, promover hábitos alimentares mais saudáveis e facilitar o autoconsumo de alimentos, contribuindo para a redução das despesas familiares. A iniciativa pretende ainda estimular actividades pedagógicas em colaboração com escolas, promover a educação ambiental, incentivar a compostagem de resíduos domésticos e reforçar o espírito comunitário na utilização e preservação do espaço público.

A primeira horta comunitária do concelho foi inaugurada a 19 de Março de 2015, no Casal do Telheiro. O espaço conta actualmente com 30 talhões, dos quais 25 são atribuídos por sorteio aos candidatos, três estão reservados para cidadãos ou famílias sinalizadas pelo Banco Solidário do município e dois destinam-se à autarquia e a escolas do concelho.