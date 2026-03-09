uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 09-03-2026 22:54

Condutora de 22 anos em coma após despiste em Carvoeira

Duas irmãs em estado grave após carro embater contra muro onde já tinham ocorrido outros acidentes A condutora, de 22 anos, ficou em estado muito grave e encontra-se em coma. As duas irmãs foram transportadas para o Hospital de Santarém.

Duas irmãs, de 22 e 12 anos, ficaram feridas com na sequência de um despiste ocorrido ao início da noite de domingo, 8 de Março, na aldeia de Carvoeira, perto de Tremês, no concelho de Santarém. O ligeiro de passageiros em que seguiam embateu com violência contra um muro. Após o acidente, a irmã mais nova ainda tentou despertar a condutora, de 22 anos, e acabou por procurar ajuda junto de populares. Ao contrário do que chegou a ser referido inicialmente, a menor nunca perdeu a consciência. Já a irmã mais velha, que conduzia a viatura, sofreu ferimentos muito graves e encontra-se em coma. Vai ser transferida para uma unidade hospitalar em Lisboa.
As duas vítimas foram assistidas no local pela equipa médica da VMER de Santarém e transportadas para o Hospital de Santarém, onde permanecem internadas. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 13 operacionais dos Sapadores Bombeiros de Santarém, Bombeiros Voluntários de Santarém e GNR, apoiados por cinco viaturas. No local estiveram ainda meios da empresa Segurança e Ambiente, que asseguraram a limpeza da via.
O acidente ocorreu precisamente no mesmo local onde, na noite de Natal de 2024, uma condutora de 28 anos sofreu igualmente ferimentos muito graves, depois de se ter despistado e embatido contra o mesmo muro.

