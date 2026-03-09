Desemprego sobe em VFX em Janeiro mas ainda abaixo do ano passado

Os dados mais recentes divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) indicam que o número de pessoas inscritas no Centro de Emprego de Vila Franca de Xira (CEVFX) atingiu, em Janeiro deste ano, um total de 4.035 desempregados.

Apesar de representar um aumento mensal de 6,9%, comparativamente com Dezembro de 2025, o valor traduz uma redução significativa de 13,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, confirmando uma tendência de diminuição do desemprego no concelho a médio prazo.

A análise por freguesia mostra que todas registaram aumentos mensais no número de inscritos, embora a comparação anual continue a revelar reduções generalizadas.

Na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, estavam inscritos 431 desempregados, mais 13 pessoas do que no mês anterior. Esta freguesia registou uma subida mensal de 3,1%, mas uma queda anual de 8,1%.

Já na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, o total chegou aos 923 inscritos, representando mais 58 pessoas face ao mês anterior. A variação mensal foi de 6,7 %, enquanto a comparação com janeiro de 2025 revela uma descida de 14,8%.

Na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, contabilizaram-se 327 desempregados, após um aumento mensal de 20 inscritos. A variação foi de 6,5% em cadeia, mas menos 17,2% em termos homólogos, a maior redução anual entre as freguesias analisadas.

A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa registou 928 inscritos, o valor mais elevado entre as freguesias do concelho. Este número representa um aumento mensal de 79 pessoas, correspondente a 9,3%, embora em termos anuais se observe uma diminuição de 13,9%.

Na Freguesia de Vialonga, o total de desempregados inscritos foi de 618, após um acréscimo de 47 pessoas no último mês. A variação mensal foi de 8,2%, enquanto a comparação anual mostra uma descida de 7,8%.

Por fim, na Freguesia de Vila Franca de Xira, registaram-se 808 inscritos, mais 45 pessoas do que no mês anterior. A variação mensal foi de 5,9%, mantendo-se, ainda assim, uma redução anual de 14,1%.