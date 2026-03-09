uma parceria com o Jornal Expresso
09/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-03-2026 10:00

Hospital de Santarém sensibiliza para doenças vasculares que afectam milhares de portugueses

Hospital de Santarém sensibiliza para doenças vasculares que afectam milhares de portugueses
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Insuficiência venosa e arterial esteve em destaque numa acção promovida pelo Serviço de Cirurgia Vascular da Unidade Local de Saúde da Lezíria.

O Serviço de Cirurgia Vascular da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria promoveu no dia 4 de Março uma acção de sensibilização dedicada à patologia vascular periférica, com especial enfoque na insuficiência venosa e arterial. A iniciativa decorreu na entrada do Hospital Distrital de Santarém e foi dinamizada pela equipa de enfermagem da consulta de Cirurgia Vascular. A actividade teve como principal objectivo informar e sensibilizar utentes e profissionais de saúde para uma patologia crónica que, apesar de muitas vezes evoluir de forma silenciosa, pode provocar complicações significativas e afetar profundamente a qualidade de vida dos doentes e dos seus cuidadores. Durante a iniciativa foram disponibilizados expositores informativos e apresentados diversos materiais utilizados na prevenção e no tratamento destas doenças vasculares. A equipa de enfermagem aproveitou o momento para esclarecer dúvidas, explicar sintomas e alertar para sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos.
Os profissionais de saúde partilharam também recomendações práticas para reduzir factores de risco associados às doenças vasculares, destacando a importância da prática regular de exercício físico, do controlo do peso e da necessidade de evitar longos períodos na mesma posição, seja sentado ou em pé. A insuficiência venosa resulta, na maioria dos casos, da incapacidade das válvulas das veias em garantir o correcto retorno do sangue ao coração. Já a insuficiência arterial caracteriza-se pela obstrução de uma artéria, provocando uma diminuição do fluxo sanguíneo para os tecidos. Ambas as patologias podem originar complicações relevantes se não forem diagnosticadas e acompanhadas atempadamente, razão pela qual os profissionais sublinham a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da adopção de hábitos de vida saudáveis.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região