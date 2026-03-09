Hospital de Santarém sensibiliza para doenças vasculares que afectam milhares de portugueses

O Serviço de Cirurgia Vascular da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria promoveu no dia 4 de Março uma acção de sensibilização dedicada à patologia vascular periférica, com especial enfoque na insuficiência venosa e arterial. A iniciativa decorreu na entrada do Hospital Distrital de Santarém e foi dinamizada pela equipa de enfermagem da consulta de Cirurgia Vascular. A actividade teve como principal objectivo informar e sensibilizar utentes e profissionais de saúde para uma patologia crónica que, apesar de muitas vezes evoluir de forma silenciosa, pode provocar complicações significativas e afetar profundamente a qualidade de vida dos doentes e dos seus cuidadores. Durante a iniciativa foram disponibilizados expositores informativos e apresentados diversos materiais utilizados na prevenção e no tratamento destas doenças vasculares. A equipa de enfermagem aproveitou o momento para esclarecer dúvidas, explicar sintomas e alertar para sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos.

Os profissionais de saúde partilharam também recomendações práticas para reduzir factores de risco associados às doenças vasculares, destacando a importância da prática regular de exercício físico, do controlo do peso e da necessidade de evitar longos períodos na mesma posição, seja sentado ou em pé. A insuficiência venosa resulta, na maioria dos casos, da incapacidade das válvulas das veias em garantir o correcto retorno do sangue ao coração. Já a insuficiência arterial caracteriza-se pela obstrução de uma artéria, provocando uma diminuição do fluxo sanguíneo para os tecidos. Ambas as patologias podem originar complicações relevantes se não forem diagnosticadas e acompanhadas atempadamente, razão pela qual os profissionais sublinham a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da adopção de hábitos de vida saudáveis.