Morreu D. Francisco Mascarenhas, cavaleiro que se estreou nas arenas aos oito anos

D. Francisco Mascarenhas, uma das figuras mais marcantes da tauromaquia portuguesa do século XX, morreu este domingo, 8 de março, aos 99 anos, na sua residência em Almeirim. O cavaleiro, cuja carreira ficou marcada pela precocidade e pela coragem, era considerado uma referência histórica do toureio a cavalo.

Nascido em 1927, Francisco Mascarenhas iniciou-se no toureio de forma invulgarmente precoce. Aos oito anos já toureava, tendo-se estreado na antiga praça de Almeirim. A sua evolução foi rápida e, ainda criança, começou a actuar em Espanha, onde o seu talento chamou a atenção de profissionais e aficcionados.

O cavaleiro destacou-se pela elegância e pela entrega, mas também pela capacidade de enfrentar situações de risco extremo. Um dos episódios mais marcantes da sua carreira ocorreu numa corrida em Évora, quando, ao tentar socorrer o cavaleiro Murteira Correia, foi colhido pelo toiro e sofreu uma fractura na perna. Apesar da gravidade da lesão, pediu para voltar a montar e terminou a lide antes de ser assistido na enfermaria.

A carreira de Francisco Mascarenhas terminou por volta de 1956, devido a problemas de visão provocados por miopia. Mesmo afastado das praças, continuou a ser uma figura respeitada e admirada no meio taurino, sendo frequentemente recordado como um dos cavaleiros mais talentosos da sua geração.

Radicado há muitos anos em Almeirim, onde vivia discretamente, D. Francisco Mascarenhas era uma presença conhecida na comunidade local. A sua morte representa o desaparecimento de um dos últimos grandes nomes de uma época que marcou profundamente a tauromaquia portuguesa.