uma parceria com o Jornal Expresso
09/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-03-2026 13:59

Morreu D. Francisco Mascarenhas, cavaleiro que se estreou nas arenas aos oito anos

Morreu D. Francisco Mascarenhas, cavaleiro que se estreou nas arenas aos oito anos
foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

D. Francisco Mascarenhas, uma das figuras mais marcantes da tauromaquia portuguesa do século XX, morreu este domingo, 8 de março, aos 99 anos, na sua residência em Almeirim.

D. Francisco Mascarenhas, uma das figuras mais marcantes da tauromaquia portuguesa do século XX, morreu este domingo, 8 de março, aos 99 anos, na sua residência em Almeirim. O cavaleiro, cuja carreira ficou marcada pela precocidade e pela coragem, era considerado uma referência histórica do toureio a cavalo.

Nascido em 1927, Francisco Mascarenhas iniciou-se no toureio de forma invulgarmente precoce. Aos oito anos já toureava, tendo-se estreado na antiga praça de Almeirim. A sua evolução foi rápida e, ainda criança, começou a actuar em Espanha, onde o seu talento chamou a atenção de profissionais e aficcionados.

O cavaleiro destacou-se pela elegância e pela entrega, mas também pela capacidade de enfrentar situações de risco extremo. Um dos episódios mais marcantes da sua carreira ocorreu numa corrida em Évora, quando, ao tentar socorrer o cavaleiro Murteira Correia, foi colhido pelo toiro e sofreu uma fractura na perna. Apesar da gravidade da lesão, pediu para voltar a montar e terminou a lide antes de ser assistido na enfermaria.

A carreira de Francisco Mascarenhas terminou por volta de 1956, devido a problemas de visão provocados por miopia. Mesmo afastado das praças, continuou a ser uma figura respeitada e admirada no meio taurino, sendo frequentemente recordado como um dos cavaleiros mais talentosos da sua geração.

Radicado há muitos anos em Almeirim, onde vivia discretamente, D. Francisco Mascarenhas era uma presença conhecida na comunidade local. A sua morte representa o desaparecimento de um dos últimos grandes nomes de uma época que marcou profundamente a tauromaquia portuguesa.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região