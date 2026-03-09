Pais e filhos vão superar obstáculos em mini-trail no Valverde em Coruche

Estão abertas até 12 de Março as inscrições para o Mini-Trail Pais & Filhos 2026, iniciativa marcada para as 15h30 do dia 14 de Março, no Circuito de Manutenção do Valverde, em Coruche.

Integrada na Semana Verde e nas comemorações do Dia do Pai, a actividade desafia equipas constituídas por um adulto e uma criança a ultrapassar mini-obstáculos ao longo de um percurso concebido para incentivar a prática de exercício físico, o espírito de entreajuda e o contacto com a natureza.

O Mini-Trail assume-se como um momento de partilha e superação em família, onde o desafio físico se cruza com valores como a dedicação, o esforço e a cooperação. Num ambiente de diversão, pais e filhos enfrentam juntos pequenos obstáculos, reforçando laços e criando memórias ao ar livre.

Podem participar equipas formadas por dois elementos - um adulto e um menor com idades compreendidas entre os 4 e os 17 anos - sendo exigida uma diferença mínima de cinco anos entre ambos.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e devem ser efectuadas até 12 de Março através de formulário online ou pelo telefone 243 610 590.