09/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 09-03-2026 10:00

Pais e filhos vão superar obstáculos em mini-trail no Valverde em Coruche

Pais e filhos vão superar obstáculos em mini-trail no Valverde em Coruche
A iniciativa pretende promover a actividade física e o contacto com a natureza, convidando famílias a participar num desafio lúdico que junta desporto, cooperação e convívio ao ar livre.

Estão abertas até 12 de Março as inscrições para o Mini-Trail Pais & Filhos 2026, iniciativa marcada para as 15h30 do dia 14 de Março, no Circuito de Manutenção do Valverde, em Coruche.
Integrada na Semana Verde e nas comemorações do Dia do Pai, a actividade desafia equipas constituídas por um adulto e uma criança a ultrapassar mini-obstáculos ao longo de um percurso concebido para incentivar a prática de exercício físico, o espírito de entreajuda e o contacto com a natureza.
O Mini-Trail assume-se como um momento de partilha e superação em família, onde o desafio físico se cruza com valores como a dedicação, o esforço e a cooperação. Num ambiente de diversão, pais e filhos enfrentam juntos pequenos obstáculos, reforçando laços e criando memórias ao ar livre.
Podem participar equipas formadas por dois elementos - um adulto e um menor com idades compreendidas entre os 4 e os 17 anos - sendo exigida uma diferença mínima de cinco anos entre ambos.
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e devem ser efectuadas até 12 de Março através de formulário online ou pelo telefone 243 610 590.

