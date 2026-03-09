uma parceria com o Jornal Expresso
09/03/2026

Sociedade | 09-03-2026 16:00

Prisão preventiva para um dos suspeitos de tráfico de droga em Abrantes

GNR encontrou mais de 967 doses de canábis e mais de 36 mil euros na viatura em que seguiam os dois suspeitos detidos. Um ficou em prisão preventiva e o outro saiu em liberdade após primeiro interrogatório judicial.

Dois homens, de 49 e 51 anos, foram detidos no concelho de Abrantes pela Guarda Nacional Republicana (GNR) na quinta-feira, 5 de Março, por suspeitas de tráfico de droga, tendo um deles ficado em prisão preventiva. O outro suspeito, também ouvido em primeiro interrogatório judicial foi “restituído à liberdade”, informa a GNR em comunicado divulgado segunda-feira, 9 de Março.

Os suspeitos foram detidos no decorrer de uma operação de fiscalização rodoviária, em que os militares identificaram um forte odor característico de produtos estupefacientes no interior de uma viatura, sendo notório o nervosismo dos seus dois ocupantes. Na busca ao veículo foram apreendidas 967 doses de canábis e 36.650 euros em numerário.

A acção levada a cabo pelo Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Torres Novas, contou com o apoio dos Destacamentos Territoriais de Abrantes e Tomar e do Destacamento de Trânsito de Santarém.

