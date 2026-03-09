Raposa avistada em Alenquer

Na madrugada desta segunda-feira, um munícipe do concelho de Alenquer deu conta do avistamento de uma raposa na Praceta d’El-Rei, em Alenquer, perto do Parque Urbano da Romeira. Ao que tudo indica, o animal estaria com fome e procurou alimentos junto dos caixotes do lixo localizados naquela praceta.

A deslocação de animais dos seus habitats naturais tem sido mais frequente, tendo em conta a escassez de alimentos, as alterações climáticas, entre outros factores.

