09/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 09-03-2026 13:45

Raposa avistada em Alenquer

Fotos: Vitor Vicente
Uma raposa foi avistada na madrugada desta segunda-feira na Praceta d’El-Rei, em Alenquer, nas imediações do Parque Urbano da Romeira.

Na madrugada desta segunda-feira, um munícipe do concelho de Alenquer deu conta do avistamento de uma raposa na Praceta d’El-Rei, em Alenquer, perto do Parque Urbano da Romeira. Ao que tudo indica, o animal estaria com fome e procurou alimentos junto dos caixotes do lixo localizados naquela praceta.
A deslocação de animais dos seus habitats naturais tem sido mais frequente, tendo em conta a escassez de alimentos, as alterações climáticas, entre outros factores.

