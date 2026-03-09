Sociedade | 09-03-2026 13:45
Raposa avistada em Alenquer
Fotos: Vitor Vicente
Uma raposa foi avistada na madrugada desta segunda-feira na Praceta d’El-Rei, em Alenquer, nas imediações do Parque Urbano da Romeira.
Na madrugada desta segunda-feira, um munícipe do concelho de Alenquer deu conta do avistamento de uma raposa na Praceta d’El-Rei, em Alenquer, perto do Parque Urbano da Romeira. Ao que tudo indica, o animal estaria com fome e procurou alimentos junto dos caixotes do lixo localizados naquela praceta.
A deslocação de animais dos seus habitats naturais tem sido mais frequente, tendo em conta a escassez de alimentos, as alterações climáticas, entre outros factores.
