Sociedade | 09-03-2026 15:00

Vídeos de associação de Vale de Óbidos são um sucesso nas redes sociais

Foto: DR
Associação de Vale de Óbidos regressou às Tasquinhas de Rio Maior após mais de dez anos de ausência e conquistou as redes sociais com vídeos humorísticos que já ultrapassaram as 100 mil visualizações.

A Feira das Tasquinhas de Rio Maior voltou a encher a cidade de sabores e tradições, reunindo dezenas de associações que recriam o ambiente das antigas tascas rurais do concelho. Entre elas está a ARDC Vale de Óbidos, que em 2026 regressou ao evento após mais de uma década de ausência e decidiu apostar numa forma diferente de promover a sua tasquinha.
A associação criou uma série de pequenos vídeos humorísticos publicados nas redes sociais, todos terminando com a expressão “É na última à direita!”, numa forma simples e divertida de indicar aos visitantes onde encontrar o espaço dentro do recinto. A estratégia acabou por se revelar um sucesso inesperado, em que apenas numa semana os vídeos ultrapassaram as 70 mil visualizações e, a meio da feira, já somavam mais de 100 mil. Um alcance significativo para uma associação de uma aldeia com menos de mil habitantes.
Com esta iniciativa, a ARDC Vale de Óbidos mostrou como a criatividade e o uso das redes sociais podem ajudar a dar nova visibilidade a eventos tradicionais, aproximando-os de novos públicos. A Feira das Tasquinhas de Rio Maior decorre até 8 de Março e a associação deixa o convite a quem quiser visitar o evento e encontrar a sua tasquinha "na última à direita”.

