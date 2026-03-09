Vídeos de associação de Vale de Óbidos são um sucesso nas redes sociais
Associação de Vale de Óbidos regressou às Tasquinhas de Rio Maior após mais de dez anos de ausência e conquistou as redes sociais com vídeos humorísticos que já ultrapassaram as 100 mil visualizações.
A Feira das Tasquinhas de Rio Maior voltou a encher a cidade de sabores e tradições, reunindo dezenas de associações que recriam o ambiente das antigas tascas rurais do concelho. Entre elas está a ARDC Vale de Óbidos, que em 2026 regressou ao evento após mais de uma década de ausência e decidiu apostar numa forma diferente de promover a sua tasquinha.
A associação criou uma série de pequenos vídeos humorísticos publicados nas redes sociais, todos terminando com a expressão “É na última à direita!”, numa forma simples e divertida de indicar aos visitantes onde encontrar o espaço dentro do recinto. A estratégia acabou por se revelar um sucesso inesperado, em que apenas numa semana os vídeos ultrapassaram as 70 mil visualizações e, a meio da feira, já somavam mais de 100 mil. Um alcance significativo para uma associação de uma aldeia com menos de mil habitantes.
Com esta iniciativa, a ARDC Vale de Óbidos mostrou como a criatividade e o uso das redes sociais podem ajudar a dar nova visibilidade a eventos tradicionais, aproximando-os de novos públicos. A Feira das Tasquinhas de Rio Maior decorre até 8 de Março e a associação deixa o convite a quem quiser visitar o evento e encontrar a sua tasquinha "na última à direita”.