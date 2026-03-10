uma parceria com o Jornal Expresso
10/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-03-2026 15:00

Abrantes perdoa rendas a empresários afectados pelas intempéries em espaços municipais

Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - foto O MIRANTE
Câmara de Abrantes vai isentar do pagamento de rendas os empresários que exploram espaços municipais e que viram a actividade travada pelos estragos provocados pela tempestade Kristin e pelas cheias do Tejo.

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a suspensão do pagamento de rendas aos empresários que exploram espaços municipais nas áreas da restauração, actividades lúdicas e desportivas e que foram afectados pelas intempéries registadas no concelho. A medida foi formalizada na reunião do executivo de terça-feira, 3 de Março, embora, segundo explicou o município, já tivesse sido decidida por despacho do presidente da autarquia, Manuel Valamatos, durante o período das ocorrências.
A isenção produz efeitos a partir de Fevereiro de 2026 e prolonga-se até à data em que os estabelecimentos afectados pela tempestade Kristin e pelas cheias do Tejo estejam totalmente recuperados e novamente abertos ao público. Segundo o presidente da câmara, a decisão justifica-se pelo impacto directo que os fenómenos climatéricos tiveram na actividade económica destes empresários. “Para lá dos prejuízos ocorridos, os empresários estiveram impedidos de realizar as suas actividades”, afirmou Manuel Valamatos.

