10/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-03-2026 15:00

APPACDM Santarém celebrou 54 anos ao serviço da inclusão

FOTO – Município de Santarém
A Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Santarém celebrou 54 anos de actividade ao serviço da inclusão.

A Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Santarém celebrou 54 anos de actividade ao serviço da inclusão. O programa comemorativo decorreu nas instalações da instituição, no Vale de Santarém, e começou com uma eucaristia presidida pelo bispo de Santarém, D. José Traquina. Seguiu-se um convívio onde utentes, famílias, colaboradores e convidados eforçaram os laços que fazem da instituição uma família.

Tendo como anfitrião o presidente da APPACDM Santarém, Luís Amaral, o momento contou ainda com a presença da vereadora da Câmara de Santarém Teresa Ferreira, do presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santarém, Manuel José Neves, do presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Alfredo Amante, e da diretcora do Departamento de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social da Câmara de Santarém, Vânia Horta.

