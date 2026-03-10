Aprovado concurso para construção de escola em Vale do Paraíso

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade, autorizar a abertura de concurso público com vista à contratação da construção da Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Vale do Paraíso, que vai representar um investimento de 2,3 milhões de euros e terá um prazo de execução de 545 dias.



A deliberação valida o respectivo projecto de execução, assim como o programa e caderno de encargos e a designação do júri do procedimento. A nova escola vai ser construída em terreno camarário junto ao pavilhão desportivo em Vale do Paraíso e terá, entre outras, duas salas de pré-escolar, três salas de aula e/ou para actividades de tempos livres, um refeitório e espaço de recreio ao ar livre.



A construção de uma nova escola básica e JI em Vale do Paraíso, que substitua a actual, localizada na Rua das Escolas e cujo ano de construção é de 1948, é há muito esperada pela população daquela freguesia e uma intenção do município anunciada há vários anos. Em 2023, o presidente da câmara, Silvino Lúcio disse a O MIRANTE, que a empreitada estava orçada em um milhão de euros e que o concurso deveria ser lançado em 2024 de modo que o estabelecimento de ensino estivesse concluído no ano lectivo 2025/2026, o que não se veio a verificar. O atraso no arranque da obra, recorde-se, pesou inclusive na não recandidatura do ex-presidente de junta, Sérgio Alexandre (PS) àquela freguesia.



No início deste ano a Câmara de Azambuja viu-se obrigada a revogar a decisão de contratar uma empresa para a construção da nova escola por causa erros e omissões que encareceram a empreitada em 35 mil euros, obrigando ao balizamento de um novo preço base.

