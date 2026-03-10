Conservatório Silva Marques lidera protesto por mais apoio financeiro

O Conservatório Regional Silva Marques, de Alhandra, foi um dos que liderou hoje um protesto de alunos e professores de escolas artísticas do sector privado e cooperativo, reivindicando a actualização do apoio financeiro do Estado aos estudantes.

Num comunicado, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo denunciou que “desde 2009, os sucessivos Governos têm vindo a desinvestir e a desconsiderar a rede de conservatórios que integra um número significativo de estabelecimentos privados, frequentados actualmente por 32.000 alunos”.

Entre as reivindicações está também a publicação, até ao final de Abril, dos contratos de patrocínio, ou seja, o conjunto de vagas das escolas para alunos que podem estudar gratuitamente graças ao apoio financeiro do Estado.

A manifestação defendeu ainda o acesso “equitativo e justo” à rede do ensino artístico especializado (música, dança, teatro, artes visuais e audiovisuais), para que nenhum aluno seja excluído por falta de vagas ou desigualdades territoriais.