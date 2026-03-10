Família anuncia criação da Associação Dr. Sousa Martins

A família e os herdeiros do médico de Alhandra, Sousa Martins, anunciaram a constituição de uma associação com o nome do humanista.

O anúncio foi feito um dia após a peregrinação de 7 de Março, data de nascimento do médico. No sábado, milhares de pessoas rumaram ao cemitério de Alhandra, onde se encontra o jazigo de Sousa Martins, para prestar homenagem à sua vida de serviço e dedicação à comunidade.

“Com profunda gratidão pela participação popular e inspirados pelo exemplo de fraternidade deixado pelo Dr. Sousa Martins, informamos que será constituída a Associação Dr. Sousa Martins. Esta entidade terá como finalidade canalizar doações e desenvolver iniciativas de solidariedade social, apoio a quem mais precisa e promoção de valores humanitários que marcaram a sua obra”, informou a família.

Segundo os herdeiros, a associação nasce com o objectivo de perpetuar o legado do médico e promover iniciativas de ajuda junto das comunidades mais vulneráveis.