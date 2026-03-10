uma parceria com o Jornal Expresso
10/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-03-2026 21:00

Família anuncia criação da Associação Dr. Sousa Martins

Família anuncia criação da Associação Dr. Sousa Martins
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A família e os herdeiros do médico de Alhandra, Sousa Martins, anunciaram a criação da Associação Dr. Sousa Martins, destinada a apoiar os mais vulneráveis.

A família e os herdeiros do médico de Alhandra, Sousa Martins, anunciaram a constituição de uma associação com o nome do humanista.
O anúncio foi feito um dia após a peregrinação de 7 de Março, data de nascimento do médico. No sábado, milhares de pessoas rumaram ao cemitério de Alhandra, onde se encontra o jazigo de Sousa Martins, para prestar homenagem à sua vida de serviço e dedicação à comunidade.
“Com profunda gratidão pela participação popular e inspirados pelo exemplo de fraternidade deixado pelo Dr. Sousa Martins, informamos que será constituída a Associação Dr. Sousa Martins. Esta entidade terá como finalidade canalizar doações e desenvolver iniciativas de solidariedade social, apoio a quem mais precisa e promoção de valores humanitários que marcaram a sua obra”, informou a família.
Segundo os herdeiros, a associação nasce com o objectivo de perpetuar o legado do médico e promover iniciativas de ajuda junto das comunidades mais vulneráveis.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região