Festival do Cogumelo afirma identidade da Parreira e reforça economia local

Há quase uma década que o Festival do Cogumelo transforma a Parreira num ponto de encontro entre tradição, economia e orgulho comunitário.

O Festival do Cogumelo da Parreira consolidou-se como um dos acontecimentos mais marcantes do calendário do concelho da Chamusca, afirmando-se simultaneamente como celebração cultural e motor económico da freguesia da Parreira. Para o presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, o festival é muito mais do que um certame gastronómico. É a afirmação de uma identidade construída ao longo de gerações. “O cogumelo marca a identidade da Parreira”, sublinha, recordando que a apanha e venda deste produto silvestre foram, durante décadas, complemento essencial ao rendimento de muitas famílias. “Há casas que foram feitas graças à apanha do cogumelo”, recorda o autarca. Essa memória colectiva está na génese do festival, que nasceu há cerca de dez anos, contando já com nove edições, depois de uma interrupção forçada pela pandemia, precisamente para valorizar essa herança e projectá-la no presente.

Também o presidente da União de Freguesias da Parreira e Chouto, Vasco Lopes, destaca o impacto económico directo do evento e da própria actividade micológica. Ao longo dos anos, a apanha do cogumelo permitiu a muitas pessoas “um rendimento extra” que fez diferença na melhoria das condições de vida. Para o autarca, esse impacto continua visível e justifica plenamente a aposta na realização anual do festival.

Mas o certame não vive apenas do passado. O Festival do Cogumelo atrai empresas de norte a sul do país, que apresentam diferentes espécies e produtos derivados, reforçando a vertente empresarial e dinamizando o comércio local. Restaurantes, produtores e artesãos encontram no evento uma oportunidade de promoção e venda, enquanto a freguesia ganha visibilidade regional. Nuno Mira sublinha precisamente essa dimensão estratégica. Ao atrair visitantes e expositores de várias regiões, o festival “coloca a Parreira no mapa” e contribui para afirmar o território no contexto do Ribatejo. A realização anual do evento funciona como cartão-de-visita da freguesia, dando a conhecer não apenas o cogumelo, mas também as suas gentes, tradições e potencialidades. Outro dos pilares do festival é o envolvimento da comunidade. Associações locais, voluntários e colectividades unem esforços numa demonstração de associativismo e entreajuda que, segundo Vasco Lopes, é motivo de orgulho.

