Sociedade | 10-03-2026 11:43

Furtam tractor agrícola na Cabeça Alta em Torres Novas

Veículo foi furtado pela calada da noite na Cabeça Alta, concelho de Torres Novas. Proprietário lança apelo para a localização do tractor da marca Kubota.

Um tractor agrícola da marca Kubota foi furtado na noite de sexta-feira, 6 de Março, na zona de Cabeça Alta, Nicho dos Rodrigos, no concelho de Torres Novas. O proprietário lançou um apelo à comunidade para que contactem as autoridades caso alguém veja o veículo ou algum anúncio suspeito.

De acordo com informações divulgadas pelo proprietário, trata-se de um trator Kubota L3300, cor-de-laranja, com a matrícula 88-85-OU. O furto terá ocorrido durante a noite, numa área rural, naquela localidade do concelho de Torres Novas.

O proprietário acredita que quem cometeu o furto poderá tentar vender rapidamente o tractor, escondê-lo em armazéns ou terrenos ou colocá-lo à venda através de anúncios.

