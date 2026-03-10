Guardas prisionais da cadeia de Vale de Judeus estão em greve

O protesto foi marcado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que considera que a segurança na cadeia de Vale de Judeus não foi reforçada depois da fuga ocorrida em Setembro de 2024.

A greve será total e, segundo explicou este sindicato à Lusa, os presos que não têm actividades (não estudam nem trabalham) terão o horário de pátio reduzido e vão permanecer nas respectivas celas durante 22 horas por dia.

A redução dos horários de pátio é, aliás, uma das reivindicações desta greve, à semelhança do que aconteceu na cadeia do Linhó, onde os reclusos sem actividades viram os seus horários diminuídos.

O número de visitas também será reduzido para todos os presos, que “passam a ter apenas uma visita por semana”, acrescentou o sindicato, que emitiu o aviso prévio de greve, referindo ainda que esta terá impacto nas idas a consultas e a tribunal.