Guardas prisionais da cadeia de Vale de Judeus estão em greve
Os guardas prisionais começam hoje uma greve na cadeia de Vale de Judeus, que se prolonga até ao dia 30 de Abril.
O protesto foi marcado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que considera que a segurança na cadeia de Vale de Judeus não foi reforçada depois da fuga ocorrida em Setembro de 2024.
A greve será total e, segundo explicou este sindicato à Lusa, os presos que não têm actividades (não estudam nem trabalham) terão o horário de pátio reduzido e vão permanecer nas respectivas celas durante 22 horas por dia.
A redução dos horários de pátio é, aliás, uma das reivindicações desta greve, à semelhança do que aconteceu na cadeia do Linhó, onde os reclusos sem actividades viram os seus horários diminuídos.
O número de visitas também será reduzido para todos os presos, que “passam a ter apenas uma visita por semana”, acrescentou o sindicato, que emitiu o aviso prévio de greve, referindo ainda que esta terá impacto nas idas a consultas e a tribunal.