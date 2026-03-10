uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 10-03-2026 18:00

Lezíria revela séculos de história humana em exposição no Jardim da Liberdade

Santarém recebe, a partir de 20 de Março, a exposição itinerante “NÓS DO TEJO”, uma viagem pela ocupação humana da Lezíria do Tejo desde os caçadores-recolectores até ao mundo romano, com entrada livre e um programa paralelo que junta especialistas em arqueologia e história da região.

A exposição itinerante “NÓS DO TEJO. Dos caçadores-recolectores ao mundo romano” inaugura no dia 20 de Março, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, seguindo-se uma visita ao Jardim da Liberdade, onde ficará patente ao público, com entrada livre, entre as 10h00 e as 17h00, até 12 de Abril. Promovida pela Rede de Museus da Lezíria do Tejo e pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, a mostra convida a uma viagem pela história humana da região, desde os primeiros caçadores-recolectores às comunidades agropastoris, metalúrgicas e ao mundo romano, destacando a influência da topografia da lezíria na fixação e evolução das actividades humanas.
A exposição vai percorrer, entre Março de 2026 e Junho de 2027, os 11 municípios da Lezíria do Tejo: Santarém, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior e Salvaterra de Magos. O projecto conta com apoios do Alentejo 2030 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
No dia 21 de Março realiza-se, na Casa do Brasil, em Santarém, um encontro aberto ao público com investigadores e especialistas em arqueologia e história regional. O programa inclui intervenções sobre a presença fenícia, a época romana, os vestígios da Idade do Ferro e o papel do Tejo como via de circulação de produtos, terminando com uma visita ao património romano da cidade.

