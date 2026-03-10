Ourém no centro de uma rede nacional de Turismo Religioso

O Turismo Religioso voltou a afirmar-se na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market, que decorreu entre 25 de Fevereiro e 1 de Março, com um stand próprio coordenado pelo município de Ourém e a participação de 18 parceiros de vários pontos do país. A iniciativa reforçou a aposta neste segmento como produto estratégico para a valorização do património, da identidade e da economia dos territórios. Na terceira edição deste espaço, Ourém voltou a assumir o papel de principal dinamizador de uma rede que juntou municípios, entidades ligadas à pastoral do turismo e associações culturais, num palco de promoção conjunta do património religioso, cultural e imaterial. Ao longo de cinco dias houve apresentações temáticas, momentos culturais, degustações e experiências imersivas.

A cerimónia de abertura contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e de Leonor Picão, em representação do Turismo de Portugal. O arranque da programação ficou marcado pela apresentação da Via Sacra na Vila Medieval de Ourém, uma das recriações históricas mais emblemáticas do concelho, complementada com degustação de produtos locais e Vinho Medieval de Ourém. Nos dois primeiros dias passaram ainda pelo stand propostas como os Caminhos de Fátima, os itinerários jacobeus de Tomar, a Páscoa no Médio Tejo, o roteiro “Lisboa Sacra – Roteiro entre Colinas” e várias apresentações ligadas a festas e tradições religiosas de diferentes regiões. A diversidade da programação mostrou um país onde fé, cultura, gastronomia e turismo caminham lado a lado.