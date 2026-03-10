Pares de Vila Franca de Xira sagram-se campeões nacionais de Dança Desportiva

Os pares Pedro Velez e Margarida Luís, no escalão de Profissionais, e José Manuel Santos e Susana Santos, no escalão de Séniores 3 Open, sagraram-se campeões nacionais de Dança Desportiva, na modalidade de danças latinas.

Os títulos foram conquistados no Campeonato Nacional que decorreu no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, reunindo atletas de vários pontos do país.

Além das vitórias, a Xiradance Academy alcançou ainda dois títulos de vice-campeã nacional. O par Franclim Conde e Vanessa Costa terminou em segundo lugar em danças clássicas, no escalão de Séniores 2 Open, enquanto Tomás Baptista e Matilde Nunes conquistaram também o segundo lugar em danças latinas, no escalão de Adultos Pré-Open.

Na mesma competição participaram ainda mais três pares da escola de Vila Franca de Xira: Guilherme Letra e Rita Rodrigues, que terminaram na oitava posição, Ruben Pedro e Lara Santo, em 12.º lugar, e João Pereira e Matilde Fonseca, que alcançaram o 15.º posto.

A Xiradance Academy é uma escola de dança com sede em Vila Franca de Xira, criada em Dezembro de 2019. A instituição tem como objectivo a criação, promoção e desenvolvimento da prática da dança desportiva, desenvolvendo actividade tanto na vertente competitiva como na formação.