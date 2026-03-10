uma parceria com o Jornal Expresso
10/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-03-2026 15:00

Torres Novas investe 4,3 ME na segunda fase do Centro Escolar de Santa Maria

Torres Novas investe 4,3 ME na segunda fase do Centro Escolar de Santa Maria
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Intervenção de ampliação foi adjudicada por 4,3 milhões de euros e um prazo de execução de 550 dias.

O presidente do município de Torres Novas anunciou a consignação da segunda fase de ampliação do Centro Escolar de Santa Maria, um investimento de 4,3 milhões de euros (ME) que assume como pilar da estratégia educativa. “Um dos nossos principais compromissos para este mandato autárquico é o investimento na educação e no melhoramento e recuperação dos edifícios escolares”, referiu José Trincão Marques.

A assinatura do auto de consignação à empresa Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A., formalizada em 2 de Março e confirmada no dia seguinte pelo autarca, marca o arranque formal de uma obra com um prazo de execução de 550 dias.

O projecto, financiado a 85% pelo Portugal 2030 (ITI), incide na remodelação e ampliação da Escola Básica (EB1) e Jardim de Infância deste centro escolar, integrado no Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves. A intervenção inclui a construção de um novo pavilhão desportivo com 190 lugares e valências completas, bem como a requalificação dos espaços exteriores, com novos campos de jogos, parque infantil, horta biológica, alpendres de ligação entre edifícios, percursos pedonais, áreas ajardinadas e reforço da vedação do perímetro escolar.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região