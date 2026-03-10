Torres Novas investe 4,3 ME na segunda fase do Centro Escolar de Santa Maria

Intervenção de ampliação foi adjudicada por 4,3 milhões de euros e um prazo de execução de 550 dias.

O presidente do município de Torres Novas anunciou a consignação da segunda fase de ampliação do Centro Escolar de Santa Maria, um investimento de 4,3 milhões de euros (ME) que assume como pilar da estratégia educativa. “Um dos nossos principais compromissos para este mandato autárquico é o investimento na educação e no melhoramento e recuperação dos edifícios escolares”, referiu José Trincão Marques.

A assinatura do auto de consignação à empresa Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A., formalizada em 2 de Março e confirmada no dia seguinte pelo autarca, marca o arranque formal de uma obra com um prazo de execução de 550 dias.

O projecto, financiado a 85% pelo Portugal 2030 (ITI), incide na remodelação e ampliação da Escola Básica (EB1) e Jardim de Infância deste centro escolar, integrado no Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves. A intervenção inclui a construção de um novo pavilhão desportivo com 190 lugares e valências completas, bem como a requalificação dos espaços exteriores, com novos campos de jogos, parque infantil, horta biológica, alpendres de ligação entre edifícios, percursos pedonais, áreas ajardinadas e reforço da vedação do perímetro escolar.