uma parceria com o Jornal Expresso
11/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 11-03-2026 11:26

António Alexandre distinguido em almoço na Expo Motorizada do Pego

Piloto pegacho foi homenageado no Almoço dos Pilotos, integrado na Expo Motorizada, num reconhecimento pelo percurso marcante no desporto motorizado e pelo contributo deixado na Perícia Automóvel e noutras modalidades.

O piloto pegacho António Alexandre foi homenageado no sábado, 8 de Março, durante o Almoço dos Pilotos, iniciativa integrada na Expo Motorizada promovida pelo Clube Aventura e Motorizado do Pego. O evento decorreu nos dias 7 e 8 de Março, na Junta de Freguesia do Pego, e juntou máquinas, marcas e dezenas de entusiastas do universo motorizado. Num dos momentos mais simbólicos da programação, pilotos, equipas, expositores e amigos reuniram-se à mesa para assinalar o percurso de António Alexandre, figura de referência no meio motorizado local e regional.
A homenagem destacou o contributo do piloto para a Perícia Automóvel e para outras classes do desporto motorizado, bem como a inspiração que continua a representar para novos pilotos, equipas e admiradores da modalidade. A Expo Motorizada contou com o apoio e a presença da Junta de Freguesia do Pego, representada pelo presidente Rui Gonçalves, e do município de Abrantes, através do vereador Luís Dias.
