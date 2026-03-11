uma parceria com o Jornal Expresso
11/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 11-03-2026 17:09

Campo de Tiro da Força Aérea passa de Samora Correia para Alter do Chão

A desmilitarização dos terrenos actualmente ocupados pela infraestrutura é considerada essencial para permitir o avanço do projecto do novo aeroporto.

O Campo de Tiro da Força Aérea, actualmente localizado em Samora Correia, concelho de Benavente, vai ser transferido para Alter do Chão, no distrito de Portalegre, devido à construção do novo Aeroporto Luís de Camões, anunciou esta quarta-feira o ministro da Defesa Nacional.
“O futuro Campo de Tiro da Força Aérea será localizado em Alter do Chão, distrito de Portalegre”, afirmou Nuno Melo, em conferência de imprensa no Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa.
Segundo o governante, a escolha da nova localização constitui “um passo fundamental para que se proceda à desmilitarização dos terrenos”.
Em Maio de 2024, o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no actual Campo de Tiro da Força Aérea, projecto que recebeu a designação de Aeroporto Luís de Camões e que tem como objectivo substituir integralmente o Aeroporto Humberto Delgado.

