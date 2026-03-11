uma parceria com o Jornal Expresso
11/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 11-03-2026 11:31

Combate a pragas a decorrer no concelho de Torres Novas

Campanha de extermínio de pragas de ratos e baratas está a decorrer em algumas localidades do concelho de Torres Novas.

A Águas do Ribatejo deu início a uma campanha de extermínio de pragas de ratos e baratas nas redes públicas saneamento, que vai decorrer até 15 de Março, em várias localidades do concelho de Torres Novas. Esta é uma acção feita em articulação com o município, com o objetivo de reduzir a presença de espécies infestantes nas redes de saneamento.

Esta campanha está a ser efectuada seguintes zonas: Pedrógão, Adofreire, Carvalhal da Aroeira, Nicho do Rodrigo, Rodrigos; Fungalvaz; Almonda, Casais Martanes, Casal da Pinheira, Ribeira Branca, Ribeira Ruiva; Árgea, Lamarosa; Alcorochel, Barreiras, Boquilobo, Botequim e Brogueira;
Cabeça do Soudo, Carvalhal do Pombo, Casal da Pena, Pena, Rexaldia; Bairro São José, Casais Castelos, Costa Brava, Meia Via, Riachos; Nicho dos Riachos, Torres Novas.

A presença destas pragas, sobretudo em ambiente urbano, tem merecido a preocupação dos autarcas locais, tendo sido assunto no decorrer deste mandato autárquico iniciado em Novembro último. O presidente do município, que está a cumprir o primeiro ano do primeiro mandato nessas funções disse em reunião do executivo que é um assunto que o preocupa e que necessita de resolução.

A Águas do Ribatejo alerta, através de comunicado, que os moradores ou responsáveis por estabelecimentos comerciais devem proceder ao tamponamento de todos os ralos, sumidouros e sarjetas e eventual aplicação local de inseticida.

