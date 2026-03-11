Manuel João Caçador: a voz persistente de Coruche e um dos leitores fiéis de O MIRANTE

Há leitores e depois há leitores que fazem do jornal O MIRANTE uma extensão do seu próprio dever e missão de informar. Manuel João Caçador é um desses casos. Natural de Coruche, é um dos leitores mais fiéis de O MIRANTE, comentando por vezes, nas páginas do nosso jornal, as notícias que marcam a actualidade da região. Com 66 anos de vida e 55 de trabalho, Manuel João traz nas mãos o peso de uma vida de esforço. Fez 36 anos numa fábrica de madeiras, mas o percurso começou muito antes. Trabalhou na construção civil, passou por uma fábrica de móveis e esteve ligado aos antigos postos da Milne Carmo. Pelo meio, nunca virou as costas à agricultura. Filho de uma família humilde, cresceu no campo, ajudando os pais na lavoura. “Sempre fomos da agricultura”, recorda em conversa com O MIRANTE num dia frio de Dezembro de 2025. A visita serviu apenas para nos cumprimentar e agradecer o trabalho que fazemos de serviço público e em prol da coesão territorial.

Ainda hoje, quando pode, continua a trabalhar a terra “para não estar parado”. Homem habituado ao sacrifício, Manuel João vai tratando cavalos um dia por semana, garantindo algum rendimento extra. “É para ganhar mais algum”, diz, com a simplicidade de quem sempre fez pela vida. Vive com a mulher, que enfrenta problemas de saúde há vários anos e frequenta um centro de dia, regressando a casa todas as noites. Manuel João assume, com naturalidade, o papel de cuidador. “É para isso que cá estamos, para ajudar a família”, afirma, sem dramatismos.

Tem dois filhos já adultos: um ligado à pintura, outro à área do mobiliário, ambos a trabalhar na região. Orgulha-se do percurso deles, tal como se orgulha do seu. Leitor atento e interventivo, Manuel João Caçador é o retrato de uma geração que construiu o Ribatejo com trabalho árduo e que continua, mesmo depois da reforma, a não baixar os braços. Nas cartas que envia para O MIRANTE vem muito mais do que a sua opinião: vem a experiência de quem conhece o chão que pisa e não abdica de participar activamente na vida da sua terra.