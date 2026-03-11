Moradores da Póvoa de Santa Iria alarmados com furtos de rodas de automóveis

Os moradores da Póvoa de Santa Iria têm sido surpreendidos com furtos de pneus e jantes de automóveis durante a noite, sobretudo em viaturas da marca Mercedes. Os meliantes têm o trabalho facilitado em algumas zonas, uma vez que há ruas sem iluminação pública há mais de um mês. Há registo de casos de veículos que ficaram sem rodas na Rua José Nogueira Vaz e na Rua Almeida Garrett. Existem também ocorrências em Alverca do Ribatejo e nos concelhos de Loures e Odivelas. Um morador, que não se quis identificar, alerta quem deixa os carros na rua durante a noite e refere que os roubos de pneus e jantes são efectuados mesmo com porcas de segurança.

De acordo com a PSP, desde o início do ano há registo formal de seis ocorrências relacionadas com o furto de peças em viaturas no concelho de Vila Franca de Xira, todas da marca Mercedes. “A PSP mantém uma monitorização constante dos índices de criminalidade na região, através do reforço do patrulhamento, que tem sido adaptado em função das manchas criminais detectadas, com especial atenção aos períodos nocturnos e às zonas de maior incidência. A PSP assegura que continuará a fazer o máximo esforço de saturação e de prevenção, no sentido de mitigar este fenómeno e responsabilizar os seus autores”, sublinha a polícia.

A PSP recomenda aos proprietários das viaturas que, sempre que possível, estacionem em locais bem iluminados e com movimento, e que utilizem parafusos anti-roubo em todas as rodas, uma medida que, embora não seja infalível, dificulta e retarda consideravelmente a acção dos suspeitos. É ainda recomendado que as pessoas estejam atentas a movimentos suspeitos junto dos carros estacionados, especialmente durante a noite, e que, caso presenciem um furto em curso, não confrontem os suspeitos, contactem as autoridades e tentem fixar as características físicas dos meliantes e as matrículas de eventuais veículos de apoio.

O MIRANTE solicitou ainda esclarecimentos à Câmara de Vila Franca de Xira por causa da falta de iluminação pública, mas ainda sem resposta.