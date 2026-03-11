Obra de 410 mil euros vai reforçar abastecimento de água em Ferreira do Zêzere e Tomar
Abastecimento de água em Ferreira do Zêzere e Tomar vai ganhar maior fiabilidade com a substituição de um troço crítico da conduta de Águas Belas, numa obra de 410 mil euros financiada por fundos europeus. A intervenção abrange mais de nove mil habitantes e promete reduzir rupturas, travar perdas de água e reforçar a segurança do sistema.
A Águas do Vale do Tejo garantiu um financiamento europeu de 410 mil euros para avançar com a substituição da conduta de Águas Belas, uma intervenção que pretende reforçar o abastecimento de água nos concelhos de Ferreira do Zêzere e Tomar. Em comunicado, a empresa do Grupo Águas de Portugal explica que o apoio, atribuído no âmbito do programa Portugal 2030, se destina a aumentar “a resiliência e sustentabilidade do Subsistema de Abastecimento de Água do Rio Fundeiro”.
A obra contempla a substituição de um troço adutor com cerca de 1.045 metros, situado na freguesia de Águas Belas, no concelho de Ferreira do Zêzere. Segundo a Águas do Vale do Tejo, trata-se de um ponto sensível da rede, cuja renovação vai beneficiar directamente mais de nove mil habitantes dos dois concelhos. A empresa sublinha que a nova infraestrutura será mais resistente e duradoura, permitindo eliminar rupturas frequentes, reduzir perdas de água e baixar os custos de manutenção. Com esta intervenção, pretende-se assegurar maior continuidade, segurança e eficiência no abastecimento público.