Obra de 410 mil euros vai reforçar abastecimento de água em Ferreira do Zêzere e Tomar

Abastecimento de água em Ferreira do Zêzere e Tomar vai ganhar maior fiabilidade com a substituição de um troço crítico da conduta de Águas Belas, numa obra de 410 mil euros financiada por fundos europeus. A intervenção abrange mais de nove mil habitantes e promete reduzir rupturas, travar perdas de água e reforçar a segurança do sistema.