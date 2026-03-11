uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 11-03-2026 10:00

Politécnicos de Santarém e de Tomar criam associação para formação avançada

A assembleia fundadora da Associação para a Formação Avançada do Oeste e Vale do Tejo decorreu no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior. FOTO – DR
A assembleia fundadora da Associação para a Formação Avançada do Oeste e Vale do Tejo decorreu no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior. FOTO – DR
A missão da nova associação passa por promover programas formativos de elevada qualidade que contribuam para a qualificação dos recursos humanos e para a competitividade das organizações da região.

O Instituto Politécnico de Santarém e o Instituto Politécnico de Tomar uniram-se para criar a IN.OVATE – Associação para a Formação Avançada do Oeste e Vale do Tejo. A assembleia fundadora decorreu no dia 9 de Março no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior.
Segundo explicam as instituições, a IN.OVATE nasce de uma estratégia conjunta das duas instituições de ensino superior para responder a uma lacuna identificada no território: a inexistência de uma oferta estruturada de formação avançada, pós-graduada e de actualização profissional, concebida em articulação directa com o tecido empresarial, as comunidades intermunicipais, as associações empresariais e os parques de ciência e tecnologia do Oeste e Vale do Tejo.
A missão da nova associação passa por “promover programas formativos de elevada qualidade — incluindo microcredenciais, cursos de especialização e outras modalidades de formação ao longo da vida — que contribuam para a qualificação dos recursos humanos e para a competitividade das organizações da região”. O foco é reforçar a ligação entre o conhecimento produzido nas instituições de ensino superior e as necessidades concretas do território.
“Com esta iniciativa, os dois politécnicos afirmam uma visão partilhada de cooperação institucional ao serviço do desenvolvimento regional, aberta à participação de todos os actores relevantes da região NUT II Oeste e Vale do Tejo”, sublinham os Politécnicos de Santarém e de Tomar, em comunicado.

