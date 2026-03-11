Vila Franca de Xira bateu recorde de recolha de lixo no último ano

No último ano os serviços de recolha de lixo da Câmara de Vila Franca de Xira recolheram das ruas 59 mil toneladas de lixo, mais 2,2 toneladas (+4%) do que no ano anterior. Os dados foram apurados graças ao sistema inteligente de gestão de resíduos urbanos que o município implementou há vários anos com um investimento de 600 mil euros.

Entre os lixos que mais aumentaram destaca-se um aumento significativo dos resíduos indiferenciados, (+3,74%), resíduos trifluxo (papel, embalagens e vidro) com mais 6,1% e resíduos urbanos biodegradáveis com mais de 11,73%. Em média, por dia, os serviços recolheram das ruas do concelho 188 toneladas de lixo. O município, recorde-se, é responsável pela recolha de resíduos indiferenciados, papel, vidro, plástico e metais, bem como por fazer a recolha de resíduos volumosos, resíduos de obras e garantir a manutenção e lavagem de todos os equipamentos de recolha.

O sistema actualmente em vigor permite monitorizar o serviço de recolha com vista a uma gestão eficiente e eficaz, optimizando os circuitos e identificando contentores ou rotas que precisam de ser ajustadas, graças a sensores dentro das ilhas ecológicas que mostram o quão cheios estes estão.

Presidente acusa Chega de “parasitismo” de propostas

O balanço do serviço de recolha foi feito depois de terem sido apresentadas - e chumbadas - quatro propostas apresentadas pelos vereadores do Chega, para implementação de um sistema inteligente de monitorização e recolha de resíduos urbanos, incluindo a criação de um sistema de rotatividade de circuitos, para acabar com o lixo acumulado nas ilhas ecológicas do concelho.

Apesar de Barreira Soares, do Chega, garantir que a proposta era diferente do sistema em vigor no município, o presidente da câmara não poupou nas palavras, acusando a proposta do Chega de oscilar entre a táctica do parasita e do imitador. “Qualquer uma destas quatro propostas são parasitagens e imitações baratas do que está a ser feito. Não é aceitável que ocupemos o tempo da câmara com este tipo de propostas e atitudes que mais não visam senão obstaculizar o andamento dos trabalhos”, criticou Fernando Paulo Ferreira (PS). O presidente notou que o sistema de recolha de lixos é complexo e que as melhorias se fazem com trabalho e não conversa. “O que aqui apresentam são tácticas parasitárias e dou exemplos em que talvez se reveja em alguns: sanguessugas, ténias, bichas solitárias, piolhos, carrapatos ou mesmo lombrigas. É essa a imagem e a táctica do Chega e a táctica dos seus vereadores. Estas vossas propostas laboram em mentiras, celebram a ignorância, louvam o parasitismo e são a imagem de quem as propõe”, acusou.

Barreira Soares insurgiu-se e exigiu que Fernando Paulo pedisse desculpa pelas suas declarações. O edil acabou por realizar um intervalo primeiro e dar a palavra ao público, sendo que quando a reunião foi retomada coube a Carlos Alvarenga defender a honra da bancada do Chega, criticando o presidente pelas suas palavras. “Isto afasta as pessoas da política. Chegar ao luxo de ler num dicionário o que quer dizer parasita. A nossa proposta merece respeito, deu bastante trabalho, não é conversa fiada. Fomos ao local de madrugada falar com o serviço de recolha e o senhor ofende-nos chamando parasitas. Ou ninguém leu a nossa proposta ou são todos cúmplices. Gostam do que está à vista no concelho? É de lamentar a linguagem com que o senhor nos tratou. É stand-up comedy da pior espécie”, condenou o vereador do Chega.