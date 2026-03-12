Avançam obras de estabilização de talude em rua do Forte da Casa após deslizamentos de terras

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira informou que começaram, no dia 11 de Março, as obras de estabilização do talude na Rua 11 de Março, no Forte da Casa.

Recorde-se que a obra surge após um primeiro deslizamento de terras ocorrido junto à via rodoviária e pedonal, no dia 6 de Janeiro, após o mau tempo, obrigando ao corte da circulação rodoviária em ambos os sentidos e da circulação pedonal no respectivo passeio contíguo ao talude. O acesso às habitações manteve-se.

Na madrugada de 6 de Fevereiro, as terras voltaram a ceder e a rua foi novamente cortada em ambos os sentidos.

Segundo a autarquia, a empreitada, que começou esta semana, visa impedir a progressão dos danos e consiste na execução de pregagens com betão projectado para conferir resistência estrutural às movimentações do terreno, tendo em vista garantir as condições de conforto e segurança de pessoas e bens.

A duração prevista dos trabalhos de estabilização do talude é de 90 dias e a obra tem um custo de 128.199,92 euros (IVA incluído).