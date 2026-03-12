Câmara do Entroncamento aplica multas de 250 euros por deposição indevida de lixo

A Câmara Municipal do Entroncamento já começou a aplicar multas por deposição indevida de resíduos na via pública. Segundo o presidente, Nelson Cunha, até ao momento foram levantados cerca de meia dúzia de autos, todos com pagamento voluntário por parte dos infractores. O valor da coima é de 250 euros e a fiscalização tem incidido sobretudo nas zonas onde a situação é mais grave. Em declarações a O MIRANTE, o autarca explica que os serviços municipais recolhem sempre evidências fotográficas antes de avançar com a autuação e que um dos principais problemas identificados prende-se com a deposição de monos fora dos dias estipulados para recolha, que decorre à terça, quarta e quinta-feira.

De acordo com o presidente, é ao fim de semana que se vêem mais casos de abandono de objectos volumosos como camas, colchões e frigoríficos junto aos contentores ou espalhados pela cidade. “À sexta e ao sábado temos monos por todo lado. Não há respeito nenhum”, salienta. Nelson Cunha admite que o município foi “obrigado a intervir” para travar este tipo de comportamentos, que prejudicam a imagem urbana e a qualidade de vida. O objectivo, sublinha, é garantir “uma cidade mais limpa e organizada”, reforçando a ideia de que o incumprimento das regras de deposição de resíduos terá consequências.

Recorde-se que a limpeza urbana tem sido um tema recorrente nas sessões da Câmara Municipal do Entroncamento. O anterior executivo já tinha apontado a falta de civismo de alguns munícipes na deposição de resíduos, bem como falhas na lavagem, manutenção e correcta colocação dos contentores, que em várias situações estavam mal posicionados, obrigando as pessoas a depositar o lixo a partir da estrada. Tal como O MIRANTE já noticiou vários munícipes também têm levado o assunto às reuniões camarárias, denunciando problemas em diferentes zonas da cidade.