uma parceria com o Jornal Expresso
12/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 12-03-2026 15:00

Cidadã denuncia destruição de ninhos de andorinhas em Alqueidão do Mato

Cidadã denuncia destruição de ninhos de andorinhas em Alqueidão do Mato
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Uma leitora de O MIRANTE denunciou a destruição de ninhos de andorinhas feitos há mais de vinte anos num edifício devoluto em Alqueidão do Mato, freguesia de Alcanede, Santarém, que aparenta estar em obras

Uma leitora de O MIRANTE denunciou a destruição de ninhos de andorinhas feitos há mais de vinte anos num edifício devoluto em Alqueidão do Mato, freguesia de Alcanede, Santarém, que aparenta estar em obras. “Penso ser uma das maiores colónias de andorinhas que anualmente nidificavam aqui em Alqueidão do Mato”, revelou Leonor Duarte, acrescentando que já informou a GNR, a Câmara de Santarém e o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas “para que estes atentados ambientais não se repitam”.
A mesma cidadã salienta que existe legislação que protege as aves selvagens e os seus habitats, referindo que é proibido destruir ou danificar ninhos, remover ninhos e recolher ou destruir ovos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região