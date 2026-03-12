Cidadã denuncia destruição de ninhos de andorinhas em Alqueidão do Mato

Uma leitora de O MIRANTE denunciou a destruição de ninhos de andorinhas feitos há mais de vinte anos num edifício devoluto em Alqueidão do Mato, freguesia de Alcanede, Santarém, que aparenta estar em obras

Uma leitora de O MIRANTE denunciou a destruição de ninhos de andorinhas feitos há mais de vinte anos num edifício devoluto em Alqueidão do Mato, freguesia de Alcanede, Santarém, que aparenta estar em obras. “Penso ser uma das maiores colónias de andorinhas que anualmente nidificavam aqui em Alqueidão do Mato”, revelou Leonor Duarte, acrescentando que já informou a GNR, a Câmara de Santarém e o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas “para que estes atentados ambientais não se repitam”.

A mesma cidadã salienta que existe legislação que protege as aves selvagens e os seus habitats, referindo que é proibido destruir ou danificar ninhos, remover ninhos e recolher ou destruir ovos.