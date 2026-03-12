Circula falso perfil do presidente da Câmara de Torres Novas no Facebook

José Trincão Marques alerta que está a circular um perfil falso em seu nome que utiliza abusivamente o seu nome, cargo e imagem.

O presidente da Câmara de Torres Novas alertou na sua página oficial na rede social Facebook, que voltou a circular um perfil falso criado a fazer-se passar pela sua pessoa. O perfil, que já tinha circulado no passado, voltou a ficar activo a 25 de Fevereiro e conta com várias fotografias do autarca em contexto de iniciativas municipais e eventos culturais nos quais participou, e com uma lista de 62 amigos.

O autarca socialista e advogado de profissão alerta que se trata de um crime de usurpação de identidade e pede à comunidade desta rede que o denuncie. “Nada tenho a ver com o referido perfil falso que utiliza fotografias minhas, o meu nome e até o meu cargo político”, escreveu na sua página oficial e verdadeira.

A criação deste perfil falso não é caso único no país no que respeita a autarcas em funções, havendo inclusive casos onde essas páginas foram utilizadas em tentativas de burlas através do envio de mensagens privadas. A usurpação ou uso indevido de imagem sem consentimento é um crime contra a reserva da vida privada (Artigo 199.º do Código Penal português), punível com prisão até um ano ou multa.