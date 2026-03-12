Detidos para cumprirem pena de prisão

GNR capturou um homem e uma mulher no concelho de Santarém, sobre quem pendiam mandados de detenção para cumprimento de penas de prisão.

Uma mulher de 45 anos que se encontrava evadida de prisão domiciliária foi detida pela GNR no concelho de Santarém, no dia 10 de Março. A mulher tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão por se encontrar evadida desde 2023, após ter quebrado o dispositivo de vigilância electrónica a que se encontrava sujeita. Na sequência de uma investigação, a GNR deu com o seu paradeiro e, na sequência da detenção, conduziu-a ao Estabelecimento Prisional de Tires.

Durante a mesma operação, a GNR deu ainda cumprimento a outro mandado de detenção, sobre um indivíduo de 47 anos, para cumprimento de pena de prisão efectiva. O homem foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha.