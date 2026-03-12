uma parceria com o Jornal Expresso
12/03/2026

Sociedade | 12-03-2026 12:00

Estrada do Campo da Chamusca reabre ao trânsito mas circulação continua condicionada

Depois de semanas fechada por razões de segurança, a Estrada do Campo, na Chamusca, voltou a abrir ao trânsito, embora com circulação condicionada.

A Estrada 16 de Setembro, mais conhecida como Estrada do Campo, foi reaberta ao trânsito na Chamusca, embora a circulação se mantenha condicionada e exija precaução redobrada por parte dos automobilistas. O alerta foi deixado pelo presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, que avisou que a via ainda não reúne condições para uma circulação totalmente normal. A reabertura acontece poucos dias depois de o município ter anunciado a manutenção do encerramento por tempo indeterminado, devido a razões de segurança. Na altura, Nuno Mira explicou que a estrada apresentava dois rombos de grandes dimensões, num troço com pouca iluminação, agravando o risco para quem ali circulava. O autarca referiu também que o fecho da via permitia aos agricultores proceder à limpeza dos terrenos envolventes, numa fase considerada essencial. Agora, com o trânsito novamente autorizado, a câmara municipal opta por uma solução intermédia, reabrir a estrada, mas com condicionamentos.

