Parque infantil de Vila Chã de Ourique inaugurado a 17 de Março

O novo parque infantil de Vila Chã de Ourique, junto ao Recinto de Festas, na Rua Mariano de Carvalho, vai ser inaugurado na terça-feira, 17 de Março, às 14h00, com um programa de actividades dedicado às crianças. A conclusão da obra já tinha sido tema na reunião da Câmara do Cartaxo de 15 de Janeiro, depois de o vereador Ricardo Magalhães (PS) ter questionado o executivo sobre o andamento da empreitada. Na altura, o presidente da câmara, João Heitor, explicou que tinham sido realizados trabalhos recentes, faltando apenas a aplicação de uma camada final, condicionada pelo estado do tempo.

Na mesma reunião, o vereador socialista pediu também esclarecimentos sobre outras intervenções em Vila Chã de Ourique, nomeadamente a requalificação do mercado local e a construção do parque de estacionamento junto à Rua Mariano de Carvalho. Sobre o mercado, cujo arranque da empreitada estava previsto para 12 de Janeiro, João Heitor adiantou que o empreiteiro já tinha estado no local e garantiu que a situação estava a ser acompanhada de perto. Já em relação ao parque de estacionamento, iniciado em Julho de 2025, com um investimento a rondar os 150 mil euros e um prazo de execução de 180 dias, o autarca admitiu que os trabalhos estavam parados, à espera de uma intervenção da E-Redes, sem data definida para serem retomados.