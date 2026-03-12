PSP deteta excesso de carga perigoso em operação de fiscalização em Vila Franca de Xira

Durante a operação, os agentes fiscalizaram um total de 66 viaturas, o que resultou na elaboração de 29 autos de contraordenação por diversas infracções.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Vila Franca de Xira, realizou no dia 11 de março uma operação de segurança rodoviária especificamente direccionada para o transporte de carga e mercadorias. A acção decorreu na Estrada Nacional 10, na freguesia de Alverca do Ribatejo, com o objectivo principal de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito e aumentar a segurança de todos os utentes da via, prevenindo acidentes causados por irregularidades no transporte de volumes.

Durante a operação, os agentes fiscalizaram um total de 66 viaturas, o que resultou na elaboração de 29 autos de contraordenação por diversas infracções. O balanço final revela que o excesso de peso foi a irregularidade mais frequente, com 18 autos registados. Foram ainda detectadas três situações de falta de inspeção periódica obrigatória, duas infrações a legislação complementar e casos isolados de uso de telemóvel durante a condução, irregularidades em tacógrafos, ausência de iluminação, placas reflectoras descoloradas, falta de colete reflector e ausência de alvará.

O caso mais grave da operação envolveu uma viatura ligeira de mercadorias. Com um Peso Bruto homologado de 3.500 kg, o veículo foi submetido a pesagem em balanças de precisão, tendo acusado um peso total de 9.060 kg. Este excesso de carga de 5.560 kg ultrapassa largamente a capacidade técnica e legal da viatura, representando um perigo extremo para a estabilidade e travagem do veículo, comprometendo severamente a segurança do condutor e dos demais transeuntes.

A Polícia de Segurança Pública sublinha que estas operações são fundamentais para promover hábitos de condução mais responsáveis e garantir o estrito cumprimento das leis de trânsito. A força de segurança garantiu ainda que continuará a realizar iniciativas semelhantes para manter a ordem nas estradas e mitigar os riscos associados a conduções perigosas que atentam contra a integridade de todos os utilizadores da via pública.