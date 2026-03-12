Rasto de destruição nos campos da lezíria devido às descargas descontroladas das barragens

Três horas depois de ter saltado as margens nos campos da Chamusca, a água já estava nas hortas, onde em cheias consideradas normais costuma demorar o triplo do tempo. A anormal descarga das águas das barragens terá sido a causa de um nível de destruição pouco visto nas terras do campo, como se pode comprovar nas imagens que O MIRANTE publica nesta reportagem. Segundo informações oficiais da APA, houve a descarga de 500 milhões de metros cúbicos de água das albufeiras de todo o país em apenas dois dias, numa tentativa de reduzir o risco de inundações graves. O problema é que, em muitos locais do país, não se morreu do mal morreu-se da cura. O volume de água descarregado equivale, de acordo com a mesma fonte, a cerca de três vezes o consumo anual da Área Metropolitana de Lisboa, onde vivem cerca de três milhões de pessoas.

Ao longo das margens, desde a Chamusca até Alpiarça, até onde foi possível fazer reportagem, há prejuízos que sem a ajuda do Estado jamais justificam as despesas com máquinas e mão de obra para trazer de volta o solo fértil da Lezíria. Numa propriedade da família Raposo, de Alpiarça, o nível de destruição é uma coisa nunca vista. No local, a maracha cedeu e o rio arrastou as terras e espalhou areia numa área superior a 30 hectares, deixando longos rasgos na terra, em alguns locais superiores a quatro metros de altura. Postes de electricidade arrancados, sistemas de rega destruídos, são apenas a soma mais pequena causada pelo rombo da maracha que abriu uma praia para a Lezíria.

Por ser uma área do rio onde a maracha costuma ceder, nem mesmo o reforço que tem sido feito ao longo dos anos, evitou o pior devido à força da corrente do rio que durou pouco, mas o suficiente para causar danos ao longo de todo o curso do rio, principalmente do lado dos campos da Chamusca e Vale de Cavalos. Há dezenas de propriedades com os mesmos problemas, mas com rombos mais pequenos, situações em que a água não destruiu a maracha, mas ao saltar e devido à velocidade, abriu imensas crateras nas terras e espalhou areia que chega em alguns casos a um metro de altura.

O assoreamento do rio Tejo contribui de forma evidente para que qualquer cheia, mesmo com os cuidados devidos a quem controla a água das barragens, deixe sempre um rasto de destruição. Desta vez foi muito para além do que era esperado. Apesar das promessas do apoio aos agricultores, muitos já trabalham por conta própria, uma vez que as terras para o milho e o tomate têm que começar a ser lavradas e preparadas.