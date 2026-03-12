Salvaterra de Magos aprova voto de pesar por ex-autarca Francisco Caneira

A Câmara de Salvaterra de Magos aprovou um voto de pesar pela morte de Francisco Manuel Pereira Caneira, antigo vereador do município e ex-presidente da Junta de Freguesia da Glória do Ribatejo, que faleceu no dia 23 de Fevereiro, aos 73 anos, vítima de complicações de saúde.

Natural da Glória do Ribatejo, Francisco Caneira integrou o executivo municipal como vereador do Bloco de Esquerda durante a presidência de Ana Cristina Ribeiro, conhecida como ‘Anita’. Ao longo do seu percurso político destacou-se pela participação activa na vida pública local.

Entre 5 de Janeiro de 1998 e 4 de Janeiro de 2002 exerceu funções como presidente da Junta de Freguesia da Glória do Ribatejo. A sua intervenção cívica remontava aos primeiros anos após o 25 de Abril, tendo participado nas campanhas de alfabetização promovidas pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), num período de intensa mobilização social e política.

Na reunião do executivo, a presidente da câmara, Helena Neves, sublinhou que o município “guarda com respeito o seu percurso e dedicação à causa pública”, evocando o contributo do antigo autarca para o concelho. Os restantes eleitos, das diferentes forças políticas representadas - PS, Chega e PSD - associaram-se ao voto de pesar, apresentando condolências à família e recordando Francisco Caneira como um homem empenhado, que desde cedo manteve uma participação política activa. Francisco Caneira era pai do actual vereador do município, Noel Caneira.