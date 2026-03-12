Tasco da Ilda em Azambuja reconhecido como restaurante Guia Michelin

A entrada do Tasco da Ilda no Guia Michelin Portugal 2026, como restaurante recomendado, foi recebida pela Chef Madalena Dias com emoção, orgulho e sentido de responsabilidade. Para a responsável pelo espaço, sediado no concelho de Azambuja, o reconhecimento representa a confirmação de que a seriedade, a dedicação diária e a fidelidade à cozinha portuguesa continuam a ser valorizadas. Madalena Dias sublinha que esta presença no guia “não apareceu por acaso”, mas resulta de muitas horas de trabalho, persistência e sacrifício, sempre com o propósito de honrar a gastronomia nacional. Desde o arranque do projecto, explica a O MIRANTE, o objectivo respeitar os pratos tradicionais da região, preservar os sabores enraizados na memória colectiva e, ao mesmo tempo, introduzir-lhes um cunho pessoal, contemporâneo e cuidado.

Sem nunca romper com as origens, a chef procurou dar a cada prato “identidade, alma e autenticidade”, acreditando que foi essa ligação entre tradição e modernidade, entre herança e criatividade, que ajudou a tornar o Tasco da Ilda num espaço diferenciador e agora reconhecido por uma das mais prestigiadas referências internacionais da restauração. O projecto tem ainda, para Madalena Dias, uma forte carga emocional. O Tasco da Ilda, diz, não é apenas um restaurante, mas também uma homenagem a memórias, afectos e referências familiares que a acompanham desde sempre. Em cada receita, garante, está presente uma parte da sua história e da forma como aprendeu a ver a mesa como lugar de encontro, partilha e afecto.

A ligação ao Ribatejo surge como outro pilar essencial da identidade do restaurante. Madalena Dias assume que cresceu com os sabores, os produtos e a cultura ribatejana, levando esse património para a cozinha todos os dias. Considera que a região tem uma riqueza gastronómica extraordinária e uma identidade muito própria que merece maior reconhecimento. A chef faz também questão de valorizar o contexto empresarial do concelho de Azambuja como um espaço de proximidade e oportunidade para quem quer investir e crescer com um projecto de identidade própria.