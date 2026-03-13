Apanhada rede de tráfico de droga em Vila Franca de Xira que aterrorizava a comunidade

Era uma rede perigosa, organizada e que aterrorizava a comunidade, a que agora foi desmantelada pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, depois de meses de investigação e trabalho no terreno dos agentes.

O caso começou com um processo de tráfico de estupefacientes em 2023 e prolongou-se até hoje, resultando na detenção de 14 indivíduos.

A operação da PSP aconteceu em Vila Franca de Xira nos dias 9 e 10 de Março e incluiu diversas diligências processuais para recolha de prova e detenção de suspeitos, nomeadamente 16 buscas domiciliárias e 6 buscas não domiciliárias.

Das detenções realizadas, 9 ocorreram em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo tribunal, fora de flagrante delito dos suspeitos. O tribunal emitiu os mandados devido à existência de fortes indícios da prática do crime, enquanto 5 suspeitos foram detidos em flagrante delito durante as buscas.

Entre os materiais apreendidos com relevância probatória destacam-se diverso equipamento electrónico, como telemóveis e computadores, utilizados na actividade ilícita ou adquiridos com lucros do tráfico. A polícia também recolheu 29.301 euros resultantes dos proveitos da actividade criminosa, material utilizado para preparar, pesar, embalar e transportar estupefacientes, várias peças de metais preciosos adquiridas com os lucros do tráfico, uma arma de brincar com aparência de arma de fogo real para intimidar e uma arma de alarme, além de duas viaturas usadas no tráfico.

No que diz respeito a estupefacientes foram apreendidos 43,6 gramas de produto indeterminado utilizado para mistura; 3 doses de anfetaminas; 1.604 doses de haxixe; 496 doses de cocaína e 306 doses de heroína.

O processo, refere a PSP, permitiu acompanhar dois grupos de suspeitos que se dedicavam ao tráfico em Vila Franca de Xira e Vila Chã de Ourique (Cartaxo), com dinâmicas organizadas de abastecimento, guarda e venda, incluindo a entrega do estupefaciente a outros intermediários que o distribuíam aos consumidores finais.

Após a apresentação dos detidos a tribunal, dois vão aguardar julgamento em prisão preventiva, enquanto os restantes 12 receberam medidas de proibição de contacto entre os arguidos e de frequentar locais conotados com consumo e tráfico de estupefacientes.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira reforçou o seu compromisso no combate a este tipo de criminalidade, considerada prioritária devido ao impacto negativo no sentimento de segurança da comunidade, acreditando que esta operação venha a interromper de forma efectiva a actividade ilícita na região.

