Apneia do sono continua subdiagnosticada em Portugal

Assinala-se hoje, 13 de Março, o Dia Mundial do Sono, que chama a atenção para a importância de um descanso de qualidade e para doenças como a apneia obstrutiva do sono, que afectam milhares de pessoas. O MIRANTE falou com o otorrinolaringologista Jorge Dentinho, que alerta para o facto de a doença continuar subdiagnosticada em Portugal.

Segundo o especialista, as dificuldades no acesso a exames no Serviço Nacional de Saúde contribuem para que muitos casos não sejam detectados. “Os médicos de família não conseguem pedir directamente uma polissonografia, salvo raras excepções. Quando há suspeita, têm de encaminhar para Otorrinolaringologia ou Pneumologia, para que o exame seja solicitado a nível hospitalar. No privado, essa barreira não existe”, explica Jorge Dentinho, especialista na Clínica da Luz Vila Franca de Xira.

Dados da Direcção-Geral da Saúde, de 2014, indicam uma prevalência de 0,89% em portugueses com 25 ou mais anos. É mais frequente nos homens (1,47%) e na população entre os 65 e os 74 anos (2,35%).

A apneia caracteriza-se por pausas respiratórias durante o sono, com pelo menos 10 segundos, podendo provocar diminuição do oxigénio no sangue. Entre os sintomas estão o ressonar intenso, sono não reparador, cansaço, dores de cabeça matinais, dificuldades de concentração e sonolência diurna.

“Esses adormecimentos podem ter consequências graves, sobretudo em quem conduz ou opera máquinas”, alerta.

A doença está associada à obesidade, mas pode surgir também por alterações anatómicas. Está ligada a maior risco de hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares. O diagnóstico é feito através de exames como a poligrafia ou polissonografia, e o tratamento pode incluir ventiloterapia, dispositivos de avanço mandibular ou cirurgia.



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