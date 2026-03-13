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Sociedade | 13-03-2026 17:50

Câmara de Almeirim compra antiga gare da rodoviária para habitação e serviços

Câmara de Almeirim compra antiga gare da rodoviária para habitação e serviços
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O negócio com a empresa dona do imóvel vai à reunião do executivo camarário de segunda-feira, 16 de março, para aprovação

O antigo terminal da rodoviária na Rua 5 de Outubro em Almeirim, fechado há cerca de 23 anos, vai ser adquirido pela câmara municipal para instalar serviços da autarquia e disponibilizar duas habitações. Esta solução vem evitar uma maior degradação do edifício numa zona onde continuam a parar autocarros devido à sua localização central. O edifício deixou de ser utilizado pela operadora que serve o concelho, a Rodoviária do tejo, quando o município inaugurou a nova gare, na zona junto à praça de toiros, que nunca teve qualquer movimento de passageiros por estar afastada do centro.

Com base na avaliação de um perito independente, a autarquia vai pagar 300 mil euros pelo edifício, que além da garagem onde estacionavam os autocarros, dispõe de uma zona de serviços e de dois apartamentos, T2 e T3 no primeiro andar. Uma parte do edifício com cerca de 680 metros quadrados no total, dos quais 524 m2 são de armazém amplo, está num estado razoável, mas há alguns pontos de cobertura degradada, com telhas partidas.

Segundo o presidente da câmara, Joaquim Catalão, os apartamentos serão recuperados e arrendados a preços acessíveis a jovens. A antiga sala de espera e bilheteira da rodoviária vai servir para instalar serviços municipais, de modo a libertar espaço no sobrelotado edifício dos paços do concelho, na mesma rua. O autarca diz que ainda não está decidido o serviço ou serviços que vão ser transferidos, sendo que a zona ampla da antiga garagem vai ser remodelada para instalar os arquivos do município, que representa também uma necessidade urgente.

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