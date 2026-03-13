Câmara de Coruche lamenta morte do arquitecto Jorge de Brito e Abreu

O arquitecto Jorge Sebastião Mattos de Brito e Abreu morreu no dia 9 de Março, aos 76 anos, tendo deixado uma marca significativa na valorização e salvaguarda do património cultural de Coruche.

Grande conhecedor do património arquitectónico e documental do concelho, Jorge de Brito e Abreu distinguiu-se ao longo de várias décadas pela disponibilidade permanente para colaborar com o Museu Municipal de Coruche, partilhando conhecimento, documentação e memória histórica.

Entre os contributos recordados pela autarquia destaca-se a participação activa na construção da exposição comemorativa dos 500 anos da Procissão de Nossa Senhora do Castelo, iniciativa para a qual disponibilizou testemunhos e documentação que ajudaram a enriquecer a narrativa histórica associada a esta tradição da comunidade coruchense.

Devoto de Nossa Senhora do Castelo e irmão da respectiva Irmandade, desempenhou funções de Juiz entre 2010 e 2012, mantendo uma ligação próxima à dimensão espiritual e cultural da vida local, que procurou preservar e divulgar.

Numa nota de pesar, a Câmara Municipal de Coruche apresentou condolências à família, amigos e a todos quantos com ele conviveram, reconhecendo o contributo que o arquitecto deixou para a memória e para o património do concelho.