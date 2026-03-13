uma parceria com o Jornal Expresso
13/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-03-2026 20:38

Câmara de Coruche lamenta morte do arquitecto Jorge de Brito e Abreu

Câmara de Coruche lamenta morte do arquitecto Jorge de Brito e Abreu
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Coruche manifestou pesar pela morte do arquitecto, destacando o seu contributo para o estudo, preservação e divulgação da memória histórica e cultural do concelho.

O arquitecto Jorge Sebastião Mattos de Brito e Abreu morreu no dia 9 de Março, aos 76 anos, tendo deixado uma marca significativa na valorização e salvaguarda do património cultural de Coruche.
Grande conhecedor do património arquitectónico e documental do concelho, Jorge de Brito e Abreu distinguiu-se ao longo de várias décadas pela disponibilidade permanente para colaborar com o Museu Municipal de Coruche, partilhando conhecimento, documentação e memória histórica.
Entre os contributos recordados pela autarquia destaca-se a participação activa na construção da exposição comemorativa dos 500 anos da Procissão de Nossa Senhora do Castelo, iniciativa para a qual disponibilizou testemunhos e documentação que ajudaram a enriquecer a narrativa histórica associada a esta tradição da comunidade coruchense.
Devoto de Nossa Senhora do Castelo e irmão da respectiva Irmandade, desempenhou funções de Juiz entre 2010 e 2012, mantendo uma ligação próxima à dimensão espiritual e cultural da vida local, que procurou preservar e divulgar.
Numa nota de pesar, a Câmara Municipal de Coruche apresentou condolências à família, amigos e a todos quantos com ele conviveram, reconhecendo o contributo que o arquitecto deixou para a memória e para o património do concelho.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região